Людмила Талабаева: мы быстрее стали реагировать на социальные запросы

"Единая Россия" в Приморье меняет секретаря, но не взятый курс

В 2017 году важно не потерять доверие избирателей в стратегических городах Приморья, где пройдут выборы, – Владивостоке, Артёме, Арсеньеве и Находке. Такой призыв прозвучал накануне во время работы XXXI отчётно-выборной конференции Приморского отделения партии «Единая Россия». Также региональная ячейка определилась с новым лидером краевого отделения, информирует РИА «Восток-Медиа».

Главной интригой состоявшейся конференции партии «Единая Россия» во Владивостоке прогнозировалась смена секретаря регионального отделения. Людмила Талабаева, при которой произошла перезагрузка партии власти в Приморье, отныне сосредоточится на работе в Совете Федерации. Впрочем, никаких сюрпризов по персоналиям не произошло: за несколько дней до конференции «источники» выдали фамилию наиболее вероятного претендента – ректора Тихоокеанского государственного медицинского университета. Валентин Шуматов помимо ТГМУ возглавляет также Совет ректоров вузов Приморского края, имеет большой опыт административной работы. В воскресенье его назначение по партийной линии оформили де-юре – большинством голосов.

«Чувствую ответственность. Постараюсь работать, опираясь на ваши знания и опыт», – пообещал соратникам Валентин Шуматов.

На конференции собрались больше 300 партийцев, представлявших 37 местных отделений со всего Приморья. Подводя итоги сделанного за 4,5 года, Людмила Талабаева отметила:

«Партия значительно обновилась, стала более зрелой. «Единая Россия» в Приморье сделала глобальный рывок вперёд. Быстрее стали реагировать на вызовы, социальные запросы. Главное – удалось выстроить с избирателями доверительные отношения».

По её словам, серьёзным испытанием для партии стала процедура праймериз – предварительного голосования за кандидатов-единороссов. С одной стороны, повысилась кадровая конкуренция. С другой – не обошлось без разочарований: «беспрецедентного случая» в Спасске-Дальнем, поражений в Анучинском районе и Арсеньеве. В качестве обратного примера приводится Яковлевский район, который долгие годы считался «красным», но теперь окрасился в синие цвета «Единой России». По критерию партийной работы Людмила Талабаева выделила Октябрьский, Пограничный, Хорольский районы, Артём и Уссурийск. Напомнила, что следующий избирательный цикл, в 2017-м, касается таких стратегических городов, как Владивосток, Артём, Арсеньев и Находка.

За последние годы руководители ЕР завернули 37 неработающих партийных проектов, заменив их четырнадцатью «живыми». Среди них руководители отделения выделяют проект «Историческая память» – по благоустройству памятников, обелисков, братских захоронений; «Народный контроль»; «Крепкая семья». Одним из важнейших направлений работы стали общественные приёмные. По словам партийцев, ни одно из 2744 обращений не осталось «под сукном». Такого рода диалог представителей власти и населения на конференции назвали «барометром несовершенства работы чиновников». «Единая Россия» намерена и дальше напрямую работать с людьми, а заодно призывает к диалогу все конструктивные силы Приморья.

Работу регионального отделения «Единой России» высоко оценил губернатор Владимир Миклушевский, а также депутат Государственной думы, руководитель межрегионального координационного совета партии по Приморью Сергей Сопчук.

«Я очень благодарен Людмиле Заумовне за её работу, этот период выдался для партии крайне непростым», – отметил Владимир Миклушевский.

«Вы останетесь лучшим секретарём. Ваша работа высоко оценена и центральным руководством партии», – сказал в свою очередь Сергей Сопчук и вручил сенатору грамоту от секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова.