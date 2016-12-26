В Находке провели новогодний вечер для иностранных моряков

В международном морском клубе Находки прошёл новогодний праздник для членов экипажей нескольких иностранных судов. Сотрудники клуба пригласили в гости румынских, филиппинских и индийских моряков, встречающих новогодние и рождественские праздники вдали от родных берегов.

Праздничный вечер вместил обширную развлекательную программу и рождественское угощение. Иностранные моряки узнали о русских традициях встречи новогодних праздников и поделились традициями празднования Нового года и Рождества своих стран. Развлекали моряков творческие коллективы международного морского клуба, вокальные ансамбли «Гармония», «Богатица», «Скорость». На память о добром празднике в Находке каждый гость получил памятный сувенир.

«Мы уже получили первые отзывы моряков, побывавших на празднике. К нам сегодня поступила радиограмма от индийских членов экипажа британского судна, которые восторгаются оказанным в Находке гостеприимством. Для иностранных моряков международный морской клуб Находки – это уникальная возможность отдохнуть и набраться положительных впечатлений для продолжения своих долгих рейсов. В этом году его посетили более трёх с половиной тысяч иностранных гостей, и прошедшая встреча иностранных моряков за новогодним столом стала завершающей в этом году», — сообщил РИА «Восток-Медиа» председатель Дальневосточной региональной организации российского морского профсоюза Николай Суханов.

Отзывы и фотоотчёты о новогоднем морском празднике в Находке благодаря Интернету разлетелись по всему миру.