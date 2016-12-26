В 2017-м Тихоокеанский флот получит новые боевые вертолёты

Машину можно использовать для перевозки грузов и личного состава

Тихоокеанский флот получит новые вертолёты для противодействия кораблям и подводным лодкам. Все машины доставят в Приморье уже в начале следующего года, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В 2017 году в авиационные части Тихоокеанского флота поступит партия обновлённых вертолётов Ка-29. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО Владимир Матвеев.

«Морская авиация Тихоокеанского флота в 2017 году пополнится партией обновлённых вертолётов Ка-29. Геликоптеры уже начали поступать в авиационную часть в Приморском крае. В настоящий момент модернизированные машины доставляются в Приморье с авиаремонтного завода самолётами Ил-76. Поставка боевой техники завершится в первом квартале 2017 года», — говорится в сообщении.

В новом вертолёте конструкторы заменили детали колонок несущего винта, двигателей и редукторов, полностью обновили лакокрасочное покрытие. Транспортно-боевой вертолёт Ка-29 предназначен для противодействия кораблям и подводным лодкам. Машина может использоваться для перевозки личного состава и грузов.