Два моста в Лазовском районе восстановят в Новому году

В Лазовском районе Приморья до января полностью завершат капитальный ремонт двух железных мостов на трассе Лазо - Заповедное. Работы ведутся в рамках аварийно-восстановительных работ после тайфуна «Лайонрок».

Специалисты краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что новые мосты расположены на 49-м и 50-м километрах дороги Лазо - Заповедное. Прежние конструкции были частично разрушены тайфуном. Теперь здесь уже установлены новые опоры и пролёты мостов, леерное ограждение. Сверху уложен деревянный настил. По словам специалистов, мосты находятся в 90%-й стадии готовности. Также подрядная организация провела работы по расчистке русла реки Киевка в этом месте.

По общей оценке специальных комиссий, тайфун «Лайонрок» нанёс дорожной инфраструктуре Приморья ущерб на 3,7 миллиарда рублей. 30 мостов по краю нуждаются в полном восстановлении, эти работы начнутся в 2017 году.