Приморский "Адмирал" остался без вратаря Налимова

В приморской хоккейной команде «Адмирал» продолжает серьёзно меняться состав. С некоторыми игроками клубу пришлось попрощаться. Кроме того, за Приморье теперь выступает множество новичков, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы ХК «Адмирал», в результате серии обменов новичками команды стали 34-летний защитник Шон Моррисонн и 24-летний нападающий Михаил Плотников.

Защитник Шон Моррисонн

Нападающий Михаил Плотников

Канадец Моррисонн перешёл в приморскую команду из «Медвешчака» за денежную компенсацию. Он провёл 8 сезонов в НХЛ, а в КХЛ выступает с 2011 года. Плотник переехал во Владивосток из московского «Спартака». За время выступления в КХЛ успел поиграть за «Югру» и новокузнецкий «Металлург».

Также стало известно об уходе приморского вратаря Ивана Налимова. 22-летний голкипер отправился в «Сибирь» в обмен на денежную компенсацию.

Несколькими днями ранее также стало известно, что в результате обмена между «Локомотивом» и «Адмиралом» в Ярославль за денежную компенсацию переезжает 26-летний нападающий Дмитрий Лугин. По итогам второго обмена между этими командами в «Адмирал» перешёл 19-летний центрфорвард Денис Алексеев, а ярославский клуб получил денежную компенсацию.

Новичок «Адмирала» нападающий Денис Алексеев

Также «Адмирал» расторг контракт с 32-летним защитником Джеймсом Висневским (он перебрался в «Лугано») и за денежную компенсацию обменял в «Авангард» 25-летнего защитника Михаила Григорьева.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что контракт с «Адмиралом» до весны 2018 года продлил Владимир Ткачёв. Кроме того, до 30 апреля 2018 года подписал новый контракт с «Адмиралом» 28-летний нападающий сборной Словении Роберт Саболич.

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов и Роберт Саболич