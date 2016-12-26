В уссурийском кафе застрелили солдата-контрактника

В минувшие выходные в Уссурийске произошла разборка со стрельбой. Конфликт молодых людей в ресторане восточной кухни «Султан» закончился гибелью одного из участников.

Инцидент произошёл в ночь на 25 декабря. Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя приморского следственного управления Аврора Римская, в «Султане» отдыхала компания мужчин. Затем к ним присоединился брат одного из отдыхающих со своими друзьями. «В компании вспыхнул конфликт. Уже на улице этот самый брат схватил ружьё и выстрелил в одного из присутствующих. Тот скончался. Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Ружьё у него изъято. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство», - рассказала Аврора Римская. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали происшествия. По делу проводятся следственные мероприятия.

Видеозапись инцидента попала в социальную сеть Instagram. Её опубликовал у себя на страничке блогер Марк Чернослив. В комментариях к записи уссурийцы сообщили некоторую информацию о погибшем парне. Как оказалось, его звали Ислам, он служил по контракту в войсковой части в Сергеевке. Комментаторы отзывались о нём как об очень хорошем человеке.

Стоит отметить, что Уссурийск периодически отмечается подобными происшествиями. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о похожем конфликте, который произошёл в местном кафе. Тогда между собой разругались двое мужчин-ровесников 29 лет. Они вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. В итоге один выстрелил в другого из охотничьего ружья и сразу скрылся с места происшествия. Скорая доставила пострадавшего в реанимацию, где он и скончался.