Сегодня понедельник, 26 декабря 2016 года, 15:49
Военные музыканты в Хабаровске почтили память Валерия Халилова
Военные музыканты в Хабаровске почтили память Валерия Халилова
Людмила Талабаева: мы быстрее стали реагировать на социальные запросы
Людмила Талабаева: мы быстрее стали реагировать на социальные запросы
Студентка из Владивостока уверена, что в СССР входило 87 республик
Студентка из Владивостока уверена, что в СССР входило 87 республик
В центре Владивостока горит жилой дом
В центре Владивостока горит жилой дом
Основатель фестиваля "Амурские волны" погиб в авиакатастрофе Ту-154
Основатель фестиваля "Амурские волны" погиб в авиакатастрофе Ту-154
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:11
В центре Владивостока горит жилой дом
сегодня, 11:31
Студентка из Владивостока уверена, что в СССР входило 87 республик
вчера, 20:30
Во Владивостоке отменяют оплату проезда картой "Мой дельфин"
сегодня, 02:10
Приморский музыкант выиграл Гран-при всероссийского конкурса
сегодня, 08:23
Некоторые владивостокцы проведут понедельник без света
сегодня, 10:20
В Приморье жителя Хабаровского края осудили за смертельное ДТП
сегодня, 09:33
Разбившийся Ту-154 до трагедии прилетал во Владивосток
вчера, 20:24
Во Владивосток на зимние заплывы приехали 100 китайских "моржей"
сегодня, 13:20
Приморский "Адмирал" остался без вратаря Налимова
вчера, 17:15
В хабаровскую больницу Дед Мороз принёс подарки онкобольным детям

Обсуждаемое
сегодня, 11:31
13

Студентка из Владивостока уверена, что в СССР входило 87 республик
вчера, 16:30
3

Владимир Ткачёв продлил контракт с "Адмиралом" до весны 2018 года
сегодня, 09:00
2

В России объявили день траура в память о пассажирах Ту-154
сегодня, 09:33
2

Разбившийся Ту-154 до трагедии прилетал во Владивосток
сегодня, 10:35
2

Основатель фестиваля "Амурские волны" погиб в авиакатастрофе Ту-154
сегодня, 11:14
2

Во Владивостоке появился новогодний почтовый ящик
сегодня, 12:18
2

В уссурийском кафе застрелили солдата-контрактника
вчера, 18:45
1

У подростков из Хабаровска украли ворованные инструменты
вчера, 18:14
1

Инициативы Думы Владивостока легли в основу важных законопроектов
вчера, 20:24
1

Во Владивосток на зимние заплывы приехали 100 китайских "моржей"
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера 12.12.2016
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера

Опрос

Нужно ли «Фетисов-Арену» переименовывать и как?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1220



Система Orphus

В уссурийском кафе застрелили солдата-контрактника

В уссурийском кафе застрелили солдата-контрактника
Конфликт в заведении "Султан" завершился пальбой из ружья
сегодня, 12:18
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: gazeta45.com

В минувшие выходные в Уссурийске произошла разборка со стрельбой. Конфликт молодых людей в ресторане восточной кухни «Султан» закончился гибелью одного из участников.

Инцидент произошёл в ночь на 25 декабря. Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя приморского следственного управления Аврора Римская, в «Султане» отдыхала компания мужчин. Затем к ним присоединился брат одного из отдыхающих со своими друзьями. «В компании вспыхнул конфликт. Уже на улице этот самый брат схватил ружьё и выстрелил в одного из присутствующих. Тот скончался. Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Ружьё у него изъято. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство», - рассказала Аврора Римская. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали происшествия. По делу проводятся следственные мероприятия.

Видеозапись инцидента попала в социальную сеть Instagram. Её опубликовал у себя на страничке блогер Марк Чернослив. В комментариях к записи уссурийцы сообщили некоторую информацию о погибшем парне. Как оказалось, его звали Ислам, он служил по контракту в войсковой части в Сергеевке. Комментаторы отзывались о нём как об очень хорошем человеке.

 

Стоит отметить, что Уссурийск периодически отмечается подобными происшествиями. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о похожем конфликте, который произошёл в местном кафе.  Тогда между собой разругались двое мужчин-ровесников 29 лет. Они вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. В итоге один выстрелил в другого из охотничьего ружья и сразу скрылся с места происшествия. Скорая доставила пострадавшего в реанимацию, где он и скончался.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • КаквМанду  (сегодня, 13:51 )

    Либеральные законы, народец ничего не боиться, поэтому ведут себя дерзко и уверено в безнаказанности. Если пару раз по приговору суда как в КНР . . . . . . Дышать было бы легче, жить стали бы веселей!!

  • Я-в-Домике  (9 минут назад)

    залезь обратно в свое каквманду и больше не высовывайся.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru