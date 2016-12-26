1 января 2017 года некоторые центральные дороги Владивостока перекроют

Ограничение будет действовать в течение часа

В первый день нового года во Владивостоке перекроют часть центральных дорог. В течение часа автомобилистам придётся искать объездные пути из-за «Забега по-домашнему», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В воскресенье, 1 января 2017 года, во Владивостоке второй год подряд состоится «Забег по-домашнему». Информация об этом появилась на сайте администрации Владивостока. Маршрут забега – от остановки общественного транспорта «Центральная площадь» до банка «Приморье» на Светланской, 47.

«Дистанция новогоднего кросса составит 1 километр, регистрация на участие будет производиться на месте, участие бесплатное. Для создания новогоднего настроения участники мероприятия могут пробежать первый в 2017 году забег в карнавальных костюмах. Каждый участник получит памятную медаль, кроме того, будет выбран лучший новогодний костюм», - рассказала начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

Ровно в 10:00 начнётся раздача стартовых номеров, в 11:00 разминка, а старт запланирован на 11:30.

Для безопасности участников с 11:00 до 12:00 автомобилистам перекроют часть центральных улиц. Так, движение и парковка будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской;

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской;

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

— по улице Семёновской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;

— по улице Фонтанной: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

— по улице Пологой: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;

— по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

— по улице Уткинской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;

— по улице Октябрьской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.