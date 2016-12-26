Пробки сковали главные дороги Владивостока этим утром

Сильнее всего были загружены проспект 100-летия и дорога к фуникулёру

Этим утром дороги Владивостока оказались загружены на 6 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». В приморской столице зафиксировано всего несколько крупных пробок.

Одна из самых мощных городских пробок сформировалась на проспекте 100-летия Владивостока. 8-балльный затор от Магнитогорской до Снеговой улицы продержался больше двух часов. А вот в обратном направлении дорога оказалась на удивление свободной. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность трассы в сторону выезда из города составила всего четыре балла – вместо обычных семи. Непросто было проехать и по дороге от Снеговой улицы до Выселковой. Там плотность трафика достигла шести баллов – это на 3 балла выше обычного.

На «девятку» оказалась загружена магистраль Некрасовская – Гоголя по направлению к фуникулёру. Это на три балла выше обычного.

Традиционная пробка наблюдалась на Светланской улице. От Луговой площади до Матросского сквера собрался 7-балльный затор, который исчез только через два часа.

Этим утром замедленное движение наблюдалось на проспекте Красного Знамени. Дорогу от кольца 3-й Рабочей до издательства «Дальпресс» сковала 6-балльная пробка. Она также охватила Партизанский проспект, Октябрьскую улицу, переулок Павленко и Алеутскую улицу. Плотный 5-балльный трафик наблюдался и на параллельной дороге – затор на Народном и Океанском проспектах продержался более полутора часов.

Проблемы с трафиком зафиксированы и в районе мыса Эгершельд. Автомобилисты больше часа «ползли» от Казанского храма до 1-й Морской улицы.

На остальных направлениях приморской столицы было довольно свободно. Это удивительно, учитывая, что на многих городских дорогах всё ещё лежит снег.