Губернатор Приморья выразил соболезнования родным погибших в Ту-154

Сегодня в Приморье, как и во всей России, объявлен день траура по жертвам катастрофы самолёта Ту-154 Минобороны России в Сочи. В результате трагедии погибли 92 человека. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что разбившийся самолёт в августе доставлял во Владивосток делегацию Минобороны на международный форум пограничных ведомств.

По случаю общенационального траура на здании администрации Приморского края приспущен государственный флаг. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные предновогодние передачи. На краевых телеканалах сегодня не показывают рекламу.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский выразил соболезнование родным погибших над Чёрным морем.

«Глубоко потрясен известием о страшной катастрофе самолёта Ту-154 над Чёрным морем, унёсшей 92 жизни. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорблю и разделяю боль невосполнимой утраты вместе с ними», – говорится в телеграмме в адрес Минобороны России.

Как сообщили в департаменте внутренней политики региона, все муниципальные образования края также присоединились к траурным мероприятиям.