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В центре Владивостока горит жилой дом

В центре Владивостока горит жилой дом
Одного человека с сильными ожогами увезли в больницу
сегодня, 11:11
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В столице Приморья горит жилой дом. Одного человека с сильными ожогами сотрудники скорой помощи госпитализировали. Движение на Пушкинской частично перекрыто, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места событий.

В понедельник, 26 декабря, в центре Владивостока загорелся жилой двухэтажный дом по адресу: Пушкинская, 63а рядом со зданием Ленинского районного суда и прокуратуры.

Сейчас на месте происшествия работает пять пожарных машин. Сотрудники полиции перекрыли движение от Ленинского суда в сторону стадиона «Авангард». Машины разворачиваются около Генерального консульства США во Владивостоке.

Как удалось выяснить корреспонденту агентства, уже известно как минимум об одном пострадавшем. Сотрудники скорой помощи госпитализировали мужчину с серьёзными ожогами тела. На месте продолжают работу пожарные и полицейские. 

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 09:54. Прибывшие спустя 6 минут на место происшествия спасатели выяснили, что горит квартира на втором этаже.

Только спустя 52 минуты пожарные локализовали возгорание, ещё минута потребовалась на ликвидацию открытого горения. Огонь охватил 200 квадратных метров.

«На полу, в одной из горящих комнат, спасатели нашли мужчину. С помощью комплекта защиты органов дыхания они вынесли из объятой пламенем квартиры и передали врачам скорой медицинской помощи, которые констатировали у пострадавшего ожог лица», - добавили в пресс-службе. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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