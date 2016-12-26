Во Владивостоке появился новогодний почтовый ящик

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Все письма отправят Деду Морозу в Великий Устюг
|Фото: Почта России
Во Владивостоке установили почтовый ящик для писем Деду Морозу в Великий Устюг. Детям пообещали, что сказочный персонаж ответит всем, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В центральном отделении Почты России на улице Верхнепортовой, 2 заработал почтовый ящик для приёма новогодней корреспонденции в резиденцию Деда Мороза. Жители и гости Владивостока могут отправить письма в Великий Устюг до окончания новогодних каникул в 2017 году.
«Письмо Деду Морозу должно отправляться в оплаченном конверте с указанием адреса: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Обратный адрес необходим для получения ответного письма от зимнего волшебника», - рассказала пресс-секретарь управления Федеральной почтовой службы по Приморскому краю (УФПС) Ольга Колдышева.
Письма и открытки с пожеланиями и поздравлениями сотрудники почты достают ежедневно. «Дед Мороз очень внимательно относится к корреспонденции ребят. Ни один рисунок или стихотворение, присланные в его адрес, не остаются без внимания», - добавили в почтовом отделении.
В прошлом году во Владивостоке работали специальные почтовые ящики для связи с местным Дедом Морозом. Однако в этом году от идеи решили отказаться, так как она оказалась не востребована среди горожан.
они к 2018 году то дойдут?
Почта России????? Да ну на. . . .