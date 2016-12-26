Губернатор Приморья подведёт итоги года в телеэфире в среду

Итоговый выпуск телевизионной программы «События года. Приморье-2016» выйдет в эфир вечером 28 декабря на канале «ОТВ-Прим». Передача начнётся в 19:20.

В телевизионном эфире краевого канала губернатор Приморья Владимир Миклушевский расскажет о значимых событиях 2016 года и планах на 2017 год. Кроме губернатора, в записи программы приняли участие жители разных муниципалитетов края – журналисты, многодетные семьи, дольщики, предприниматели, врачи, спортсмены и другие. Приморцы получили возможность задать вопросы губернатору о ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок», планах восстановительных работ на будущий год, итогах второго Восточного экономического форума, развитии здравоохранения и малой авиации. Также глава края ответил на вопрос об эффективности действия закона о «дальневосточном гектаре».

Владимир Миклушевский рассказал и о перспективе новых тарифов на электричество для приморцев, о строительстве квартир для детей-сирот, о механизмах улучшения жилищных условий для многодетных семей с приёмными детьми.