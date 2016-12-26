Студентка из Владивостока уверена, что в СССР входило 87 республик

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Общество | Приморский край
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Фото: blogspot.com, видео: Анастасия Карицкая

Ровно 25 лет назад, 26 декабря 1991 года, официально произошёл распад Советского Союза. Из самой большой по территории страны мира образовалось 15 самостоятельных государств. Большинство зрелых граждан нашей страны, которые «пожили» в Советском Союзе, с улыбкой вспоминают годы своей юности. И события, произошедшие в этот период, знают лучше, чем таблицу умножения. А нынешние студенты родились уже в новой России. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» провёл видеоопрос среди студентов вузов Владивостока и выяснил, что молодое поколение России знает об СССР спустя четверть века. Некоторые ответы заставляют задуматься.

 

 
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Комментарии
  • Я-в-Домике  (сегодня, 12:14 )

    совочек-то тю-тю, не трогайте трупы, не будет характерного запаха

  • Второй фронт  (сегодня, 12:27 )

    Союз нерушимых и "братских" народов навеки сплотила великая Русь. Проржавели раньше цепи, державшие вместе братские народы.

  • Ахмед  (сегодня, 12:47 )

    что ещё можно ожидать от поколения даунов взращенных в 90-е и 2000-е годы.

  • Рожденный в СССР  (сегодня, 12:47 )

    За редким исключением убогая и малообразованная молодежь

  • 777  (сегодня, 13:01 )

    тупые студенты ВГУЭС

  • Псевдоним  (сегодня, 13:02 )

    Значимые вехи СССР: война, война, холодная война, полет в космос. Полет в космос, война, война и снова война. Ну, вы поняли. Нет никаких значимых вех и потому мы на окраине мировой цивилизации

  • kott  (сегодня, 13:09 )

    Просто жертвы ЕГЭ.

  • житель  (сегодня, 13:10 )

    А при чем здесь молодежь? Все из семьи идет. Свойство забывать-это защитная физиологическая функция. Это нормально. И дело взрослых ставить правильные акценты на этапах истории, которые должны остаться в голове. Вот и глядите, чем живет конкретная семья. Если, к примеру в ней речь(и простые разговоры) идет на преимущественно меркантильные темы и применительно только к своим "шкурным" интересам (не в обиду никому), то чего ждать то? Что посеешь, то и пожнешь. Увы.

  • житель  (сегодня, 13:18 )

    Кстати, куча нормальных, крепких семейств. И, слава богу, такие инетовские перлы не делают погоды. Но это настораживает. Как знаки вдоль дороги-предупреждающие, запрещающие. Они позволяют нам всем на себя со стороны посмотреть. Видуха выходит ой какая- как утром после сна в зеркале---- ну и рожа!! Неужели это мы!!??

  • Сова  (сегодня, 13:40 )

    Вы думаете студенты ДВФУ умнее, наивный? Хрена с два, еще глупее:) Поэтому их и не спрашивали даже.

  • дед  (сегодня, 13:46 )

    Стоило ради результатов этого опроса было вогнать столько средств в строительство ВГУЭС! Теперь осталось только оценку в виде зарплаты установить преподавателям соответствующую. Позор не только университету - но и конечно нам дедам и родителям ! Вот какую историю надо изучать - историю СВОЕЙ страны а не древней Греции и Египта.

  • Второй фронт  (час назад)

    Ну если студни юрфаков не знают, что является основным законом государства, то 87 союзных республик для ГПТУ ДВФУ норма. Издержки эрэфьего образива.

  • КаквМанду  (сегодня, 13:56 )

    У них в мозгах только Хип-Хоп, Тимати, дом 2, и еще с десятка два всякого мусора!



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