Студентка из Владивостока уверена, что в СССР входило 87 республик

Ровно 25 лет назад, 26 декабря 1991 года, официально произошёл распад Советского Союза. Из самой большой по территории страны мира образовалось 15 самостоятельных государств. Большинство зрелых граждан нашей страны, которые «пожили» в Советском Союзе, с улыбкой вспоминают годы своей юности. И события, произошедшие в этот период, знают лучше, чем таблицу умножения. А нынешние студенты родились уже в новой России. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» провёл видеоопрос среди студентов вузов Владивостока и выяснил, что молодое поколение России знает об СССР спустя четверть века. Некоторые ответы заставляют задуматься.

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