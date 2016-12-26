Студентка из Владивостока уверена, что в СССР входило 87 республик

|
|
Годовщина распада Советского Союза: что знает о прошлом приморская молодёжь
|Фото: blogspot.com, видео: Анастасия Карицкая
Ровно 25 лет назад, 26 декабря 1991 года, официально произошёл распад Советского Союза. Из самой большой по территории страны мира образовалось 15 самостоятельных государств. Большинство зрелых граждан нашей страны, которые «пожили» в Советском Союзе, с улыбкой вспоминают годы своей юности. И события, произошедшие в этот период, знают лучше, чем таблицу умножения. А нынешние студенты родились уже в новой России. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» провёл видеоопрос среди студентов вузов Владивостока и выяснил, что молодое поколение России знает об СССР спустя четверть века. Некоторые ответы заставляют задуматься.
совочек-то тю-тю, не трогайте трупы, не будет характерного запаха
Союз нерушимых и "братских" народов навеки сплотила великая Русь. Проржавели раньше цепи, державшие вместе братские народы.
что ещё можно ожидать от поколения даунов взращенных в 90-е и 2000-е годы.
За редким исключением убогая и малообразованная молодежь
тупые студенты ВГУЭС
Значимые вехи СССР: война, война, холодная война, полет в космос. Полет в космос, война, война и снова война. Ну, вы поняли. Нет никаких значимых вех и потому мы на окраине мировой цивилизации
Просто жертвы ЕГЭ.
А при чем здесь молодежь? Все из семьи идет. Свойство забывать-это защитная физиологическая функция. Это нормально. И дело взрослых ставить правильные акценты на этапах истории, которые должны остаться в голове. Вот и глядите, чем живет конкретная семья. Если, к примеру в ней речь(и простые разговоры) идет на преимущественно меркантильные темы и применительно только к своим "шкурным" интересам (не в обиду никому), то чего ждать то? Что посеешь, то и пожнешь. Увы.
Кстати, куча нормальных, крепких семейств. И, слава богу, такие инетовские перлы не делают погоды. Но это настораживает. Как знаки вдоль дороги-предупреждающие, запрещающие. Они позволяют нам всем на себя со стороны посмотреть. Видуха выходит ой какая- как утром после сна в зеркале---- ну и рожа!! Неужели это мы!!??
Вы думаете студенты ДВФУ умнее, наивный? Хрена с два, еще глупее:) Поэтому их и не спрашивали даже.
Стоило ради результатов этого опроса было вогнать столько средств в строительство ВГУЭС! Теперь осталось только оценку в виде зарплаты установить преподавателям соответствующую. Позор не только университету - но и конечно нам дедам и родителям ! Вот какую историю надо изучать - историю СВОЕЙ страны а не древней Греции и Египта.
Ну если студни юрфаков не знают, что является основным законом государства, то 87 союзных республик для ГПТУ ДВФУ норма. Издержки эрэфьего образива.
У них в мозгах только Хип-Хоп, Тимати, дом 2, и еще с десятка два всякого мусора!