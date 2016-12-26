В Приморье 19-летняя девушка впала в кому после жёсткой аварии

На исходе воскресенья в Приморье произошла очень серьёзная автомобильная авария, сообщает РИА «Восток-Медиа». Любовь к высокой скорости привела к печальным последствиям – после ДТП 19-летняя пассажирка машины оказалась в коме.

Минувшим вечером в Артёме произошла жёсткая авария. Там в районе дома по адресу: Кирова, 7 на большой скорости разбился автомобиль Toyota Chaser. Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь городского отдела МВД Оксана Дарявина, причиной аварии стало желание водителя «погонять». «23-летний водитель «Чайзера» превысил скорость и на заснеженном дорожном участке потерял управление машиной. Автомобиль врезался в дерево.







«Сильнее всех пострадала 19-летняя пассажирка. У неё произошла клиническая смерть. Сейчас девушка находится в коме. У неё сломана шея и имеется тяжёлая черепно-мозговая травма. Ещё два пассажира – 18-летний парень и 23-летняя девушка – получили черепно-мозговые травмы и сотрясения», - рассказала она. Оксана Дарявина пояснила, что стаж вождения водителя «Тойоты» составляет 6 лет. В 2014 году его привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Сейчас все детали происшествия устанавливает полиция. Стражам порядка также предстоит выяснить, был ли трезв виновник ДТП.

Превышение скорости является одной из главных причин жёстких аварий в Приморье. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о смертельном ДТП во Владивостоке, виновник которого решил «погонять» на мокрой дороге. Виновник аварии скончался на месте происшествия. Ещё одна «скоростная» авария произошла в Приморье летом. Тогда на трассе столкнулись два джипа.