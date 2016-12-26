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Разбившийся Ту-154 до трагедии прилетал во Владивосток

Разбившийся Ту-154 до трагедии прилетал во Владивосток
Сегодня во всей России объявлен траур
24 минуты назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Вадим Луковенков

Разбившийся Ту-154 ранее в августе прилетал в Приморье. В это время во Владивостоке проходил форум пограничных ведомств России, США, Китая, Кореи, Японии и Канады, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 26 декабря, во всей России объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе в Краснодарском крае. Информация об этом появилась на сайте президента Российской Федерации. По словам Путина, государственную комиссию по расследованию крушения самолёта Ту-154 возглавит министр транспорта Максим Соколов.

Свои соболезнования выразил и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности. «Хочу выразить родным и близким погибших свои соболезнования от Казахстана, от себя лично. Думаю, что созданная комиссия разберётся, мы будем знать результаты. Но людей не вернёшь», - добавил он.

Трагедия произошла накануне утром. Самолёт Минобороны Ту-154 пропал с радаров через две минуты после вылета из Сочи в Сирию. Позже выяснилось, что лайнер упал в акватории Чёрного моря. По факту падения Ту-154 возбудили уголовное дело. На борту находилось 8 членов экипажа, 8 военнослужащих, 9 представителей СМИ, 64 члена ансамбля имени Александрова, а также двое гражданских служащих и один представитель общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Начальник службы безопасности полётов Вооружённых сил РФ Сергей Байнетов рассказал, что Ту-154 был технически исправен. Он также отрицает возможность ошибки пилота. Специалисты не выносят как основную и версию теракта.

Подобные самолёты выпускались с 1978 по 1986 год. Последними авиакомпаниями, эксплуатировавшими самолёты Ту-154 в России, являлись «Кавминводыавиа», «Оренбургские авиалинии» и «Когалымавиа». С 2012 года самолёты эксплуатировались только в качестве транспортных самолётов ВВС и МВД. 4 августа 2016 года разбившийся самолёт с бортовым номером RA-85572 прилетал в Приморье. В это время во Владивостоке как раз проходил форум пограничных ведомств России, США, Китая, Кореи, Японии и Канады. 4 августа состоялись учения на море. В них участвовали корабли и авиация береговой охраны стран - участниц форума. 


 
 
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