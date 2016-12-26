Некоторые владивостокцы проведут понедельник без света

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Электричества не будет до вечера
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня часть Владивостока останется без электроэнергии. Специалисты снова заняты плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В понедельник, 26 декабря, с 9 утра до 5 вечера без света останутся жильцы, проживающие по следующим адресам:
Верхнепортовая, 40, 40а, 42, 44, 44а, 50, 50а, 54, 56, 56а, 62а, 62-б;
Докучаева, 1-б, 5, 7, 8, 9, 9а, 9-б, 10, 11, 12, 14;
Калинина, 38, 57, 57-б, 81, 85, 87, 87а, 89, 91, 93;
Кизлярская, 1, 1а, 3, 5, 14, 16, 18;
Нейбута, 32, 34, 38, 41в, 47, 47а, 49/51;
Нижнепортовая, 2;
Океанский проспект, 117, 123-б, 123в;
Пригородная 1-я, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68;
Пригородная 4-я, 20, 24, 24а;
Русская, 51а;
садовое общество «Строитель», 1, 9, 10, 100, 102, 103, 144, 145, 153;
садовое товарищество «Ландыш», 56, 58, 66;
садовое товарищество «Строитель», 49, 142;
Светланская, 125;
Софьи Перовской, 1, 11, 5а, 7, 9, 9а;
Станюковича, 52, 53, 54, 58, 60;
Харьковская, 33;
Черёмуховая, 17.