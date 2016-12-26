Приморский музыкант выиграл гран-при всероссийского конкурса

Два представителя Приморского края выступили в финале всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Наблюдавший за телеэфиром корреспондент РИА «Восток-Медиа» сообщает: один из них, баянист Ростислав Мудрицкий, получил гран-при.

В воскресенье 25 декабря телеканал «Россия 1» показал финал конкурса среди детей-вокалистов, музыкантов, танцоров, актёров и артистов оригинального жанра. Из дальневосточников до конца дошли только два приморца: баянист Ростислав Мудрицкий и воздушный гимнаст Александр Козырин.

Обоим по 12 лет. Александр родился в Арсеньеве и до сих пор живёт там, занимается в цирковой студии «Весёлая Арена». Ростислав в соцсетях называет своим родным городом Владивосток, в данных об участниках конкурса «Синяя птица» говорится, что он из Спасска-Дальнего, в то же время сейчас он уже живёт в Москве – учится у народного артиста России, профессора академии музыки имени Гнесиных Вячеслава Семёнова.

Ещё до «Синей птицы» юный баянист познакомился с членом жюри, пианистом мирового уровня Денисом Мацуевым, но в финал попал не «по блату»: профессионалы и зрители оценили его сольное исполнение трагической композиции из фильма «Список Шиндлера». На этот раз Мудрицкий составил джазовый дуэт с 9-летней Софьей Тюриной - саксофонисткой из Саратовской области. После их выступления Денис Мацуев заметил, что «это – дуэт с таким драйвом, с таким эмоциональным выбросом!», и пригласил «вместе сыграть в Париже 10 января».





Кроме того, Ростислав, Софья, а также её землячка, 10-летняя Катя Филимонова получили один на троих главный приз этого всероссийского конкурса - миллион рублей. Член жюри, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заметил: «Я надеюсь, что джаз-банда победителей будет называться, как и программа, «Синяя птица».









Спецпризы жюри – по 300 тысяч рублей - получили 6-летняя воздушная гимнастка из Тулы – Даша Заец (которая мечтает стать директором цирка, а пока вместе с родителями выступает для детей в онкологическом центре) и 13-летний московский пианист, начинающий композитор Женя Николаев.

Саше Козырину из Арсеньева не досталось больших призов, но студия и члены жюри аплодировали его выступлению под композицию «Дорога» к советскому фильму «Возвращение Будулая». Ведущая Дарья Златопольская сказала: «Спасибо, Сашенька, тебе огромное – ты сегодня опять был настоящий герой». По мнению телеведущей, Козырин – «это настоящая душа, лицо России».









Впервые для лучших наставников талантливых ребят спонсоры «Синей птицы» учредили грант – 1,5 миллиона рублей. Эту сумму жюри поровну распределило между пятью педагогами. Среди тех, кто получил 300 тысяч рублей – как раз педагоги двух приморцев – Вячеслав Семёнов и Алексей Сокольников.

«В далёком Владивостоке Алексей уже больше 12 лет работает в цирковой школе и готовит таких вот настоящих ребят, как Саша, которые стали уже профессионалами и известными цирковыми артистами - по всей стране. Спасибо вам огромное за вашу самоотверженность и смелость», - отметила Дарья Златопольская.