Радимов сравнил футбольное поле во Владивостоке с не поднятой целиной

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после игры с приморским «Лучом» во Владивостоке жёстко высказался по поводу поля на стадионе «Динамо». Наставник сегодняшних гостей сравнил его с сеном, поднятой целиной и полем для родео, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Заявление Владислава Радимова появилось после игры на официальном сайте команды «Зенит-2». Главный тренер питерского клуба прокомментировал ничью и обратил внимание на плохие условия, в которых сегодня пришлось играть футболистам.

«Понятно, что зрители хотят видеть голы. Но давайте откровенно: назвать то, на чем мы сегодня играли, футбольным полем язык не повернется. Я приезжал сюда как игрок лет десять назад, и здесь был праздник футбола. То, что я вижу сегодня… Мы проделали такой путь, чтобы играть на сене? Мне кажется, старую траву надо убирать, чтобы новая пробивалась. Поэтому говорить о каком-то футболе сложно. Но и мы довольны, что набрали очко, и «Луч», - сказал Радимов.

Наставник «Зенита-2» также выразил надежду на то, что «Луч» останется в ФНЛ. По его мнению, Приморье – такой регион, в котором просто обязана быть футбольная команда.

Кроме того, Радимов выложил снимки «Динамо» на своей странице в Instagram: «Сыграли сегодня 0:0 с «Лучом». К слову – это не поднятая целина, не поле для родео и не территория заброшенного города. Это футбольное поле Владивостока. Поговорим о большом будущем нашего футбола?».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в воскресенье, 26 марта, футболисты «Луча» впервые в 2017 году предстали перед родными трибунами. В рамках 28 тура чемпионата России по футболу в первом дивизионе приморцы сыграли с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга. Матч завершился со счётом 0:0.

Публикация от Влад Радимов (@radimov02) Мар 26 2017 в 2:04 PDT

Публикация от "Зенит"-2 (@zenit_spb2) Мар 25 2017 в 10:51 PDT