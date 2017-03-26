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Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции

Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции
В автозаки отправляли студентов, женщин и пенсионеров
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня во Владивостоке в обход властей прошёл антикоррупционный митинг, сообщает РИА «Восток-Медиа». Акция, собравшая больше тысячи человек, не обошлась без задержаний и противостояния с полицией.

На привокзальной площади Владивостоке сегодня всё-таки прошёл митинг против коррупции. Краевые власти отказались согласовывать акцию, однако её организаторы посчитали, что уведомление об этом чиновники выдали слишком поздно. Сегодня утром стражи порядка задержали депутата Юрия Кучина, который подал заявку на митинг властям. Как сообщил депутат на своей страничке в социальной сети Facebook, его оштрафовали на 20 000 рублей. Судья счёл, что Кучин виновен в проведении несанкционированного публичного мероприятия.


 

Несмотря на всевозможные препоны, митинг всё-таки провели. К началу акции на привокзальной площади Владивостока уже собралось несколько сотен человек. Их число постоянно росло. Кроме того, на этом же месте несколько владивостокцев устроили пикет в честь Дня Росгвардии (отмечается 27 марта). Именно по причине её проведения приморские власти и не согласовывали мероприятие. Впрочем, особой активности участники пикета не проявили: вывесили небольшой плакат, немного постояли – да и ушли восвояси. Организатор пикета Владимир Гаврилов рассказал, что таким образом он просто хотел проявить свою гражданскую позицию. «Росгвардия защищает страну от экстремизма, терроризма. Это действительно нужная структура. К участникам митинга против коррупции у нас нет никаких претензий, у нас свободная страна, все имеют право на своё мнение», - рассказал он.


 

На антикоррупционный митинг пришли самые разные горожане – от старшеклассников до пенсионеров. Здесь были даже работники скорой помощи, год назад проводившие на привокзальной площади свою акцию протеста


 

 

 

 

 

 

Ещё перед началом мероприятия среди протестующих ходили полицейские и записывали имена участников с плакатами. Они предупреждали их, что если текст на плакатах не будет соответствовать заявленной теме митинга, то штрафа не миновать.


 

Впрочем, как выяснилось, содержание плакатов полицейских не волновало. Стоило участникам митинга развернуть самодельные транспаранты, полицейские начали задерживать активистов.


 

В начале акции работники МВД поместили в автозак молодую девушку и пенсионера. 


 

 

Первые задержания сплотили протестующих. Они стали всеми силами удерживать соратников, не давая их схватить. Полицейские ещё два раза пытались прорваться в толпу, однако безрезультатно – им не дали никого задержать. Участники митинга не позволяли стражам порядка прорвать свои ряды.


 

В итоге полицейским пришлось действовать более жёстко. В третий раз они бегом ворвались в толпу, раскидали людей и буквально выволокли особенно активных участников. Стражи порядка не церемонились – одного из протестующих протащили по склону, схватив за горло.


 

Подобные действия силовиков оказали интересный эффект – к митингу стали присоединяться проходившие мимо владивостокцы. Горожане, возмущённые действиями полиции, стали присоединяться к протестующим, по ходу дела вникая в повестку.


 

Всего в ходе акции задержали несколько десятков человек. Всех их доставили в соседнее Фрунзенское районное отделение полиции. После завершения митинга большинство участников отправились к зданию РОВД, чтобы вызволить задержанных.


 

Они фактически блокировали полицейское отделение и стали требовать от работников МВД отпустить участников акции.


 

 

Ответ перед собравшимися держал руководитель владивостокской полиции Сергей Гусев - к слову говоря, одетый в штатское. «Я обещаю, что мы никого не будем задерживать дольше, чем предписывает закон. Против них возбудят дела об административном правонарушении. Выдадим им повестки в суд и отправим домой», - обратился он к недовольным горожанам.


 

Часть протестующих до сих пор «дежурит» возле отдела полиции – пока оттуда выпустили только небольшую часть задержанных.


 
 
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Комментарии
  • олений пенис  (полчаса назад)

    "В жестокой схватке с тиранией, в уличных боях выковывался истинный, пламенный революционный дух, как воронка увлекавший в процесс борьбы все новых и новых участников. . . ". Нет это еще не цветная революция, но первый её бульк, что ли. Но власть , думаю, учтет уроки Украины, сегодня было так, по-легонькой. Даже резиновых палок и омона с ротвейлерами не было. Лысый дядька грантоед, поглаживая неадекватного, с бурлящими гормонами подростка, подталкивает его на щиты омона:"давай малый, давай, покажи , что ты не пальцем деланнный. . . "

  • БГМ  (полчаса назад)

    Не уже ли мало двух революций. И Россию надо добить?

  • lol  (23 минуты назад)

    Неужели еще не натерпелся выходок политиков?И тебя надо добить новыми поборами и налогами )))) Ты держись, здоровья, счастья тебе.

  • я  (10 минут назад)

    ты почитай о налогах в других странах а потом вякай да тебе это не надо ты проплаченный

  • Estro  (28 минут назад)

    Видимо полицаи за коррупцию выступают, полностью прогнулись под систему, хотя наверняка и среди них есть люди адекватно оценивающие всю плачевность дел в стране и выступили бы в защиту протестующих, но это скорей всего приведет к штрафам и лишения заработка.

  • Доктор  (8 минут назад)

    Считаю, что известные силы умело воспользовались моментом и все пошло по их сценарию. Пе- чально, что местные власть предержащие не владеют обстановкой, не вышли к народу и допу- стили такой исход -это крупный прокол для них. Я бы с них спросил по полной.

  • Советский  (только что)

    О Революциях речь не идет, а идет о жуликах и ворах, сидящих у Власти. Как хорошо сказал Жириновский - Все вы жулики и воры. А он знает с кем работает, не один год в Думе сидит. Как полиция старается их защищать, не зря их подкармливают - старики, женщины, все равно - хватай, тащи. Ну тащили бы всех тогда. Нет, тогда Народ может действительно возмутиться. А так - для устрашения, чтоб другие боялись. Внести в черные списки - Привлекался, лишить работы - это не сложно. Когда Жулики у Власти - чего ждать от Полиции.



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