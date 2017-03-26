В Приморье стартовал сезон спасения тюленей. Реабилитационный центр «Тюлень» попросил местных жителей не беспокоить животных и сразу сообщать об их обнаружении специалистам, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«В марте и апреле на побережьях можно встретить тюленят, родившихся этой весной или в конце февраля. Пожалуйста, не беспокойте животных. Не подходите к ним слишком близко. Очень просим вас не спихивать тюленят в воду! Сообщите об обнаруженном тюленёнке сотрудникам реабилитационного центра «Тюлень», - сказала координатор центра Лора Белоиван.

По данным центра, в этом году от специалистов «ушли» уже четыре тюленя – чаще всего, их сбрасывают в воду люди. Все четыре случая произошли во Владивостоке – на университетской набережной на Русском острове, в районе Дальзавода, около Первомайского судоремонтного завода и на Эгершельде.

Самый нехороший случай, по данным центра, произошёл в Первомайском судоремонтном заводе. Белёк лежал на принесенной льдине, однако его спугнули рабочие. Сотрудник центра Евгений Полухин приехал на место всего через 20 минут после звонка, но опоздал на несколько секунд.

«Рабочие не просто вспугнули, а буквально палкой, с мостика, столкнули тюленя в воду. Сильно надеемся, что белёк выбрался где-нибудь на сушу, еще попадётся на глаза, и мы его сможем забрать. Вряд ли он воссоединился с матерью», - готовится в сообщении.

Последний случай встречи тюленя и людей случился вечером в субботу, 25 марта, на Эгершельде. Специалисты центра получили видео, на котором тюлень рыскал по льду.

«Его беспокоила близость людей, на берегу было много народу, и люди вели себя шумно. Там к косе натащило ледовых полей, и между ними на сотни метров не было видно просвета. Тюлень был в 30 метрах от берега, а лед уже опасный, чтобы по нему людям ходить (да еще и в темноте). Женя поехал к 6:30 утра со снаряжением, тюленя не нашел. Говорит, разводья уже появились, было куда уйти», - уточнили в реабилитационном центре.

Реабилитационный центр «Тюлень» находится в Надеждинском районе Приморского края в посёлке Тавричанка. Связаться с его представителями по поводу помощи, волонтёрства, а также сообщить о находке нуждающихся в помощи тюленей можно по номерам телефонов: 8-914-706-51-64, 8-914-663-51-01 и 8-924-241-07-88, а также по электронной почте: sarahagerzak@ya.ru.























