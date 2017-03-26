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Сегодня "Луч" проведёт первую домашнюю игру 2017 года

Сегодня "Луч" проведёт первую домашнюю игру 2017 года
"Тигры" сразятся с питерским клубом "Зенит-2"
12 минут назад
Спорт | Приморский край
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Фото: fcle.ru

Приморский футбольный клуб сегодня впервые после долгого перерыва проведёт матч на домашней площадке. «Луч-Энергия» примет команду «Зенит-2» на стадионе «Динамо», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Большой футбол везвращается во Владивосток после перерыва, продлившегося четыре месяца. Сегодня, 26 марта, на «Динамо» пройдёт первая домашняя игра «жёлто-синих» на домашнем поле. В матче 28-го тура Первенства ФНЛ сезона «тигры» померятся силами с питерским «Зенитом-2». Команды выйдут на поле в 16:00. Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с 34-летним самарским арбитром Александром Борисовым.

К сегодняшней встрече приморцы подошли на 11 строчке турнирной таблицы и с 34 очками в активе. На счету питерского клуба на одно очко меньше, он находится на 13 месте.

В официальных матчах «Луч-Энергия» и «Зенит-2» встречались всего три раз. Обе игры в Санкт-Петербурге завершились в пользу хозяев. Во Владивостоке встреча закончилась ничьей - 0:0.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что прошлый матч «Луча» прошёл в Калининграде. Команды разошлись миром с местной «Балтикой» – 0:0.

 
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