Во Владивостоке задержали организатора митинга против коррупции

Организатора антикоррупционного митинга во Владивостоке, депутата гордумы Юрия Кучина, задержала полиция. Инцидент произошёл за полтора часа до запланированного начала акции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Буквально полчаса назад полицейские задержали депутата владивостокской думы Юрия Кучина прямо перед его домом. Народный избранник собирался отправиться на митинг против коррупции, который он же и организовал. О произошедшем корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщила помощница депутата Ксения Ишмурзина.

«В четверг Юрий Витальевич с другими организаторами мероприятия встречался возле театра Горького, обсуждал разные моменты проведения митинга. Его из-за этой встречи пытались задержать ещё в пятницу на рабочем месте. При этом никаких оснований для этого у полиции не было. Тогда всё разрешилось благополучно – подъехали его соратники, разрешили конфликт. Сейчас Юрия Кучина вновь задержали по этому же поводу. Полицейские подкараулили его возле подъезда», - рассказала она.

В настоящее время депутат находится в отделении полиции по Ленинскому району Владивостока. В то же время, другие участники митинга не намерены отказываться от своих планов. Они всё равно хотят провести акцию – она должна начаться в 13:00.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что администрация Приморского края отказала в согласовании антикоррупционного митинга во Владивостоке. Автор заявки на мероприятие, Юрий Кучин, сообщил, что всё равно проведёт акцию. По его словам, об отказе чиновники сообщили по истечении трёх дней с момента подачи заявки – а значит, митинг полностью согласован. Впрочем, приморские чиновники заявляют, что Юрий Кучин попросту укрывался от получения уведомления.