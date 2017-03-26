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"Приморочка" довела себя до кипения, чтоб обыграть "Уфимочку"

"Приморочка" довела себя до кипения, чтоб обыграть "Уфимочку"
Мощные атаки привели к результату
10 минут назад
Спорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Валентин Труханенко

Волейболистки «Приморочки» накануне во Владивостоке проявили волю к победе в первой встрече 15 тура с «Уфимочкой». Проиграв первую партию матча, «чёрно-жёлтые» победили в трёх сетах подряд и заработали 3 очка. Приморские девушки занимают 2-е место в турнирной таблице, сообщает РИА «Восток-Медиа».  

Башкирский коллектив «Уфимочка-УГНТУ» (Уфа) взяли у приморочек первую партию – 25:13. Впрочем, в оставшихся трёх партиях «Приморочка» совместила эмоциональность с грамотностью. В четвёртой партии «Приморочка» вовсе уничтожила приём и защиту гостей из Уфы. Мощные атаки, скидки и фирменный блок работали безукоризненно. Итог по партиям – 3:1 (13:25, 25:19, 25:14, 25:11).


 

«В первой партии плохо подавали и ещё хуже принимали, поэтому и проиграли. Сказалось волнение и нервозность. Но после провала в первом сете перестроились, расслабились, и пошла наша игра, – подвёл итогАлександр Стаценко, главный тренер ВК «Приморочка». – В первую очередь, начали хорошо подавать, выбили соперника на приёме. Когда пошли набирать очки, и приём у нас наладился. Если в первой партии эмоций не хватило, то уже какой раз, доведя себя до кипения, потом начинаем играть».

Сегодня «Приморочка» проведёт повторный матч с «Уфимочкой» в «Олимпийце». Вход свободный.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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