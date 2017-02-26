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Весна близко: в ботаническом саду Владивостока цветут "экзоты"

Весна близко: в ботаническом саду Владивостока цветут "экзоты"
Главные экспонаты выставки - орхидеи и тюльпаны
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Береговая Юлия

В Ботаническом саду-институте ДВО РАН во Владивостоке цветут сотни экзотических растений. Главными экспонатами выставки стали орхидеи и тюльпаны, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В пригороде краевого центра весна уже давно наступила – в 470 квадратных метрах оранжереи ботанического сада цветут орхидеи, азалии и камелии. В отдельных кадках пока ещё радуют глаз посетителей многочисленные тюльпаны.

Как рассказали корреспонденту агентства, сейчас выставлено около 50 сортов тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, азалий и камелий, тропических антуриумов и цитрусовых с плодами. Вся эта «экзотика» встречает гостей на фоне редких папоротников и оригинальных кротонов.

Однако главными экспонатами выставки являются разные виды орхидей. Речь идёт о фаленопсисах и дендробиумах, ставших уже традиционным украшением квартир и офисов, а также эффектных камбриях, ванд и онцидиумах. 

Любители комнатных растений могут купить некоторые экспонаты – эпифитные орхидеи, азалии, бромелии и папоротники.

Вход в оранжерею стоит 150 рублей. Сейчас она работает с 10 утра до 5 вечера, кроме понедельника. Выставка орхидей и других экзотических растений продлится до 8 марта.

Примечательно, что ещё несколько лет назад вход в оранжерею был фактически закрыт – лишь изредка сотрудники водили экскурсии. Сейчас полюбоваться достижениями работников ботанического сада может любой житель или гость города.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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