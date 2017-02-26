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"Адмирал" обыграл омский "Авангард" во Владивостоке

"Адмирал" обыграл омский "Авангард" во Владивостоке
Сократить счёт в серии помог дубль Казакова
21 минуту назад
Спорт | Приморский край
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Фото: hcadmiral.ru

Приморский хоккейный клуб в третьей игре 1/8 финала Кубка Гагарина смог преодолеть омский «Авангард». «Морякам» всё-таки удалось взять реванш на домашней площадке. Игра завершилась со счётом 4:3, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Только что на льду «Фетисов-Арены» завершилась игра приморского «Адмирала» и омского «Авангарда». Подопечным Александра Андриевского впервые удалось обыграть «ястребов».

Счёт игры открыли приморцы. В первом периоде ворота противника распечатал Сергей Барбашев. Во втором временном отрезке сначала отличился Максим Казаков, однако следом за ним Владимир Соботка из Омска – 2:1. Спустя несколько минут шайбу оформил Вадим Краснослободцев, но до конца второго периода «Авангард» забросил ещё одну. Её автором стал Валентин Пьянов. На перерыв команды ушли со счётом 3:2. На старте третьего периода Пётр Хохряков вовсе сравнял счёт – 3:3. Дожать противника удалось Максиму Казакову, оформившему дубль. Благодаря его шайбе «Адмирал» сегодня празднует победу – 4:3.

После сегодняшней игры в серии всё ещё ведёт противник – 2:1. Игры первого раунда проходят до четырёх побед одного из соперников. Приморцам предстоит встретиться с омичами как минимум ещё один раз. Это случится во вторник, 28 февраля, во Владивостоке. При необходимости дополнительные матчи состоятся 2, 4 и 6 марта. При этом только один из них — 4 марта — на родной площадке приморской команды. 

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что первые две игры «Адмирала» и «Авангарда» прошли в Омске. Оба раза победу праздновали хозяева площадки. В первом матче «моряки» отдали противнику победу после 105 минут сражения, в третьем овертайме – 1:2. Во второй игре «сине-белые» проиграли в основное время со счётом 3:6.

 
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