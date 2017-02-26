Миклушевский пообещал решить проблемы ЭРА-ГЛОНАСС в ближайшее время

Вопрос с установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки решится в ближайшее время. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в эфире программы «Ответы» на телеканале «ОТВ-Прим» заявил, что в технический регламент Таможенного союза будут внесены изменения, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу края.

По словам Владимира Миклушевского, о подержанных автомобилях и новых машинах, ввозимых индивидуально, в Минпромторге, готовившем технический регламент Таможенного союза, попросту забыли.

«Пострадал в основном малый и средний бизнес, я считаю, что власть не имеет права такими неуклюжими действиями мешать людям работать. Я обратился к полпреду президента в ДФО Юрию Петровичу Трутневу, он меня услышал и поддержал, в правительстве были приняты необходимые решения, в ближайшее время ситуация будет полностью урегулирована», – сказал глава региона.

Губернатор уточнил, что установка тревожных кнопок на подержанные автомобили будет проходить в упрощённом формате. Сейчас приморская фирма заключает договор с разработчиками на оказание соответствующих услуг. Владимир Миклушевский пообещал во что бы то ни стало довести дело до логического конца.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 17 февраля таможня порта Владивосток начала оформлять документы для автомобилей, ввезённых после вступления в силу нового закона об обязательной установке системы ЭРА-ГЛОНАСС. Неделю назад стало известно, что установкой тревожных кнопок займётся приморская компания «Дальтест».