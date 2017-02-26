Масленица во Владивостоке: песни, пляски и очередь за блинами

Владивосток отмечает масленицу традиционными русскими забавами, свежеиспечёнными блинами и народными гуляниями. На Спортивной набережной проходят проводы зимы, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места событий.

Сегодня, в последнее зимнее воскресенье, в краевом центре развернулись народные гуляния. Жители и гости столицы отмечают масленицу и готовятся встретить весну. В 13:00 в амфитеатре начался городской фольклорный праздник «Масленица идёт, хлеб да мёд несёт». С праздником собравшихся поздравили вокальный ансамбль «Россияночка», народный хор «Русская песня», хор «Улыбка» и другие артисты.

Также в программе проводов зимы театрализованное представление, тематические игры, эстафеты конкурсы, перетягивание каната и, разумеется, раздача блинов. За традиционными праздничными угощениями, на набережной выстроилась огромная очередь.

Семья Макаренко пришла на набережную втроём – мама, папа и 4-летний сын. По словам главы семьи, за продолжительные выходные засиделись дома, поэтому решили прогуляться.

«Если честно, на праздник попали случайно. Утром решили, что нужно поехать прогуляться, а здесь такая программа насыщенная оказывается. Сынок потанцевал с артистами перед сценой, сейчас блинов поедим и дальше поедем», - поделилась с корреспондентом агентства Наталья Макаренко.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что стартовавшая неделя считается масленичной. Примечательно, что Приморский край стал одним из лидеров в рейтинге самых дорогих блинов. Стоимость традиционных угощений эксперты оценили минимум в 121,6 рубля.