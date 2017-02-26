Скверу во Владивостоке предлагают присвоить имя Виктора Цоя

Скверу во Владивостоке в районе улиц Хабаровской и Амурской предлагают присвоить имя знаменитого музыканта Виктора Цоя. Депутат думы Владивостока Юрий Кучин надеется, что присвоение скверу имени поможет спасти его от вырубки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На днях жители Владивостока провели митинг против точечной застройки сквера. Как ранее сообщало агентство, строительная компания ЖСК № 120 «Рыбак» намерена «воткнуть» сюда жилой комплекс с многоуровневой парковкой.

«Если сквер имеет имя, шансов защитить его от уничтожения намного больше, это уже не безымянный пустырь», – считает Юрий Кучин. Владивостокский журналист и писатель Василий Авченко предложил назвать сквер в честь Виктора Цоя.

«Считаю, что оснований для этого никак не меньше, чем для установки памятника Высоцкому в Театральном сквере. Первая Речка исторически – «корейский» район Владивостока, так называемая Новая Корейская слободка. Именно здесь, на улице Сеульской, в 1914 году у переселенца из Кореи по имени Цой Ён Нам и его супруги Анны Югай родился Цой Сын Дюн, по-русски Максим Петрович Цой – дедушка лидера «Кино», – сообщил Василий Авченко. – В 1937 году его вместе с другими корейцами выслали в Казахстан, Роберт Цой – отец Виктора – родился уже там. А Максим Петрович потом служил в контрразведке, в том числе уполномоченным КГБ на Сахалине. Ещё интересный факт: малую родину Цой Ён Нама – город Сонджин, ныне Кимчхэк – в 1945 году освобождал десант ТОФ. А другой прадед Виктора Цоя – Филимон Гусев – участвовал в русско-японской войне 1904–1905 гг. и получил Георгиевский крест из рук Николая II».

Юрий Кучин написал на своей странице в Facebook, что, если горожане поддержат инициативу, он официально обратится в городскую комиссию по топонимике. Выдвигаются и альтернативные предложения – например, о том, чтобы назвать сквер в честь лидера КНДР, уроженца Хабаровского края Ким Чен Ира или приморского руководителя в 1969 – 1984 годах Виктора Ломакина.





Прабабушка музыканта – Анна Югай – и дед Цой Сын Дюн





Контрразведчик Цой Сын Дюн