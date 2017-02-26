В Приморье во время пожара обрушилась крыша

В Приморском крае во время пожара у деревянного дома обвалилась кровля. На тушение спасателям потребовалось больше четырёх часов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю, инцидент произошёл в селе Боец Кузнецов в Партизанском районе. В субботу, 25 февраля, во второй половине дня на улице Железнодорожная загорелся деревянный дом. Сообщение о пожаре поступила в дежурную часть в 15:06. Огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Пожарные столкнулись с открытым горением помещения и обрушением кровли.

Уже в 15:19 специалистам удалось локализовать возгорание. На полную ликвидацию огня потребовалось более четырёх часов. Спасатели полностью завершили работы только в 19:25.

Общая площадь пожара составила 54 квадратных метра. В ликвидации огня принимали участие 7 человек личного состава и 3 единицы техники. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

Представители МЧС по Приморью напоминают всем местным жителям, что ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни.