"Адмирал" попытается взять реванш у "Авангарда" во Владивостоке

Приморский «Адмирал» попытается взять реванш у омского «Авангарда». Сегодня во Владивостоке пройдёт третья игра 1/8 финала Кубка Гагарина, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В воскресенье, 26 февраля, на льду «Фетисов-Арены» состоится третий матч между «моряками» и «ястребами». Битва начнётся в 17:00, однако болельщики могут приходить на игру заранее – в 16:30 стартует традиционное предматчевое шоу.

Накануне стало известно, что главному тренеру «Адмирала» Александру Андриевскому удалось избежать дополнительной дисквалификации и он сможет присутствовать на третьей игре своих подопечных. Во время прошлой игры Андриевский бросил бутылку с водой в сторону арбитров, тем самым выразив недовольство и несогласие с их решением. Это стало причиной его удаления до конца игры.

Судейский комитет рассмотрел случившийся инцидент, но дополнительных санкций на наставника приморской команды накладывать не стал.

Пока в серии уверенно ведёт противник – 2:0. Игры первого раунда проходят до четырёх побед одного из соперников. После сегодняшнего матча приморцам предстоит встретиться с омичами как минимум ещё один раз. Это случится во вторник, 28 февраля, во Владивостоке. При необходимости матчи состоятся 2, 4 и 6 марта. При этом только один из них — 4 марта — на родной площадке приморской команды.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что первые две игры «Адмирала» и «Авангарда» прошли в Омске. Оба раза победу праздновали хозяева площадки. В первом матче «моряки» отдали противнику победу после 105 минут сражения, в третьем овертайме – 1:2. Во второй игре «сине-белые» проиграли в основное время со счётом 3:6.