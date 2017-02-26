"Приморочке" покорился "Олимп" во Владивостоке

В высшей лиге «А» чемпионата России по женскому волейболу открылся 12-й тур. В первой домашней встрече против «Олимпа» спортсменки «Приморочки» одержали победу со счётом 3:0. Сегодня во Владивостоке пройдёт вторая игра, информирует РИА «Восток-Медиа».

Накануне во Владивостоке «Приморочка» в первом матче 12 тура нанесла поражение команде «Олимп» (Куйбышев, Новосибирская область). Сибирячки занимают предпоследнее место в турнирной таблице, однако имеют неофициальный титул «грозы авторитетов». На этот раз «олимпийски» так же дали бой хозяйкам паркета. Но в целом доминировали «жёлто-чёрные», что отразилось на финальных показателях: 3:0 (25:23, 25:15, 27:25).





«Мы ожидали, что будет нелёгкая игра. «Олимп» – своеобразная команда, которая всегда может преподнести сюрприз, и недаром она у всех лидеров позабирала партии, – прокомментировал итог встречи наставник «Приморочки» Александр Стаценко. – Готовились к этому, но не получился приём, поэтому проблемы были. Уверен, что нас ждёт интересная повторная игра».

Повторная встреча состоится в 17 часов в «Олимпийце».





Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», леопардесса Leo 73F из национального парка «Земля леопарда» стала Леей. Именно такое имя выбрали для своего талисмана игроки женской волейбольной команды «Приморочка». Талисман и против «Олимпа» не подвёл.



























































