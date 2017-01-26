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Прооперированного тигрёнка хотят назвать Трампом или Нельсоном

Прооперированного тигрёнка хотят назвать Трампом или Нельсоном
Специалисты не исключают его возвращения в тайгу после реабилитации
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Сотрудники природоохранных организаций, участвующих в судьбе раненого тигрёнка, о котором уже рассказывало РИА «Восток-Медиа», думают о подходящем имени для зверя. Как сообщает «Приморская газета», вариантов пока два. Руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко рассказал журналистам, что полосатого малыша хотят назвать Трампом - за волю к победе, в честь президента США, или Нельсоном - в честь одноимённого адмирала с раненым глазом. Выбор пока не сделан.

«Но главное же сейчас то, что у тигренка появился шанс вернуться в дикую природу. Это мы поняли после операции», – отметил Павел Фоменко.

Экологи с помощью специальных инструментов изучили характер ран зверя. Результаты этого обследования пока не разглашают. Однако есть благоприятные прогнозы.

По словам директора дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, на восстановление после операции и ранения потребуется примерно месяц. После этого тигрёнку сделают повторный рентген.

«От того, правильно ли у тигренка срастутся кости черепа или нет, зависит поменяются ли у него молочные зубы на основные, и соответственно, сможет ли он в дальнейшем охотиться самостоятельно. Если все будет хорошо, то в дальнейшем после реабилитации его можно будет вернуть в дикую природу», – рассказал Арамилев.

 
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