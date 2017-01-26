Во Владивостоке завершилась операция по спасению "рыбаков-пингвинов"

Спасательная операция по снятию рыбаков со льдины во Владивостоке завершена. В общей сложности с льдины снято около 50 рыбаков, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказала корреспонденту агентства представительница владивостокской городской поисково-спасательной службы, сообщение об оторвавшейся льдине в дежурную часть поступило в 14:37. Представители ведомства оказались на месте происшествия спустя 2 минуты.

«Наша операция длилась 1 час и 10 минут. За это время сотрудники сняли 16 человек. Параллельно этому на льду также работали представители ГИМС (государственная инспекция по маломерным судам МЧС). Они помогли остальным рыбакам», - отметила собеседница агентства.

Между тем, в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю информацию о дрейфующей льдине вообще не подтвердили.

«Очевидцы сообщили о том, что в бухте Фёдорова произошёл откол льдины. Спасатели вышли на место происшествия. Льдина не откололась, просто была замечена небольшая трещина. Специалисты оповестили всех находящихся по ту сторону рыбаков об опасности. Они в свою очередь своевременно и самостоятельно покинули льдину. На данный момент на ледовом поле никого нет. Трещина сходится – ледовое поле не откалывалось», - уточнили в ведомстве.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что, по информации администрации Владивостока, сегодня на оторвавшейся льдине в море начало уносить 50 рыбаков. Сообщение о ЧП также появилось в социальных сетях.