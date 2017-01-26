Народный дом во Владивостоке дождался денег на ремонт

Сегодня пресс-служба краевой администрации обнародовала информацию о федеральном транше, поступившем в Приморье на ремонт Народного дома имени Пушкина. РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что этот объект культурного наследия федерального значения разрушается. При этом специалисты в 2015 году составили смету ремонта. На реставрацию старинного здания затратят 200 миллионов рублей.

Как сообщили сотрудники краевой инспекции по охране объектов культурного наследия, решением о федеральном финансировании ремонта Народного дома Владивосток обязан министру культуры Владимиру Мединскому, который в августе 2016 года посетил город и осмотрел здание-памятник вместе с представителями краевого департамента культуры и Дальневосточного государственного института искусств. Именно ДВГИИ является пользователем Народного дома на сегодняшний день.

«Ремонт Народного дома, расположенного по адресу: Володарского, 19 во Владивостоке, планируется завершить в 2018 году. По окончании реставрационных работ Дальневосточный государственный институт искусств будет использовать его под учебные классы и мастерские художников. Особую значимость представляет концертный зал с великолепной акустикой», – рассказал исполняющий обязанности директора инспекции Владимир Осецкий.