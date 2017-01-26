Народный дом во Владивостоке дождался денег на ремонт

Сегодня четверг, 26 января 2017 года, 16:58
Во Владивостоке завершилась операция по спасению "рыбаков-пингвинов"
Во Владивостоке завершилась операция по спасению "рыбаков-пингвинов"
В Приморье второй ребёнок стал жертвой отравы от тараканов
В Приморье второй ребёнок стал жертвой отравы от тараканов
Снежные кубы на набережной Хабаровска начали "оживать"
Снежные кубы на набережной Хабаровска начали "оживать"
Приморские коммунисты атакуют Колчака
Приморские коммунисты атакуют Колчака
Москвичи хотят провести гей-парады в Хабаровске и Биробиджане
Москвичи хотят провести гей-парады в Хабаровске и Биробиджане
Регионы:


Популярное
вчера, 21:22
После обысков у главного сыщика Приморья возбудили уголовное дело
сегодня, 07:13
Стало известно, когда по Приморью ударит снегопад
сегодня, 11:19
Во Владивостоке действует хакер-шантажист
сегодня, 11:58
Дальневосточники соберутся на зимний ЛГБТ-фестиваль во Владивостоке
вчера, 17:17
Приморский бизнесмен "забыл" уплатить государству 24 миллиона рублей
сегодня, 01:34
Тюменец сядет на семь лет за убийство влюбленной пары
сегодня, 10:32
За ночь во Владивостоке произошло несколько ДТП с местными таксистами
сегодня, 01:38
В Тюмени автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе
сегодня, 12:42
Во Владивостоке спасли сову с сотрясением мозга
вчера, 17:04
Во Владивостоке сменился директор местной Мариинки

Обсуждаемое
вчера, 21:22
14

После обысков у главного сыщика Приморья возбудили уголовное дело
сегодня, 14:57
12

Приморские коммунисты атакуют Колчака
сегодня, 10:19
3

Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество
сегодня, 11:58
3

Дальневосточники соберутся на зимний ЛГБТ-фестиваль во Владивостоке
сегодня, 12:42
3

Во Владивостоке спасли сову с сотрясением мозга
сегодня, 13:35
3

В Хабаровске на линию вышли три новых трамвая
полчаса назад
2

Во Владивостоке на дрейфующей льдине в море уносит 50 рыбаков
сегодня, 07:13
2

Стало известно, когда по Приморью ударит снегопад
вчера, 17:56
2

МИД Китая назвал "домыслами" данные о ракетах на границе с Приморьем
вчера, 18:14
2

Ремонт торгового комплекса во Владивостоке провели с нарушениями
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество сегодня, 10:19
Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 699



Система Orphus

Народный дом во Владивостоке дождался денег на ремонт

Народный дом во Владивостоке дождался денег на ремонт
Федеральная дотация составляет 200 миллионов рублей
18 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

Сегодня пресс-служба краевой администрации обнародовала информацию о федеральном транше, поступившем в Приморье на ремонт Народного дома имени Пушкина. РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что этот объект культурного наследия федерального значения разрушается. При этом специалисты в 2015 году составили смету ремонта. На реставрацию старинного здания затратят 200 миллионов рублей.

Как сообщили сотрудники краевой инспекции по охране объектов культурного наследия, решением о федеральном финансировании ремонта Народного дома Владивосток обязан министру культуры Владимиру Мединскому, который в августе 2016 года посетил город и осмотрел здание-памятник вместе с представителями краевого департамента культуры и Дальневосточного государственного института искусств. Именно ДВГИИ является пользователем Народного дома на сегодняшний день.

«Ремонт Народного дома, расположенного по адресу: Володарского, 19 во Владивостоке, планируется завершить в 2018 году. По окончании реставрационных работ Дальневосточный государственный институт искусств будет использовать его под учебные классы и мастерские художников. Особую значимость представляет концертный зал с великолепной акустикой», – рассказал исполняющий обязанности директора инспекции Владимир Осецкий.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru