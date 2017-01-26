Раненый ястреб застрял в ограждении владивостокского аэропорта

Сотрудники международного аэропорта Владивосток спасли ястреба. Это уже не первая хищная птица, пострадавшая на этой неделе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 26 января, на территории международного аэропорта Владивосток служба безопасности нашла пострадавшего ястреба. Как рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе, раненая птица застряла в ограждении. Изначально сотрудники собирались отвезти её в зоопарк «Садгород», но позже, проконсультировавшись со специалистами, выпустили на безопасном расстоянии от аэропорта. Собеседник также подчеркнул, что территория в плановом порядке осматривается сотрудниками орнитологической службы.

Заместитель директора зоопарка «Садгород» Алёна Асновина рассказала: птицы нередко страдают от того, что цепляются за провода или бьются о стёкла. Из-за ударов у них может случиться сотрясение мозга. «В таком случае птицам требуется покой. Нужно помнить, что они очень подвержены стрессу и лучше на время оставить их одних. Также ветеринары дают им специальные витамины», - добавила Алёна.

Чаще всего пострадавших сов и ястребов находят вблизи проезжей части, иногда они могут залететь в помещение. Так, сегодня в зоопарк позвонил житель Владивостока, который нашёл раненого филина.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Владивостока находят на территории города ослабевших от голода птиц. Сильные морозы и городская среда мешают им охотиться. Только за последнюю неделю горожане принесли в зоопарк «Садгород» сразу трёх ослабевших от голода птиц. Среди них – канюк, длиннохвостая неясыть и редкая ястребиная сова, которая получила сотрясение мозга.