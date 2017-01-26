Во Владивостоке на дрейфующей льдине в море уносит 50 рыбаков

В бухте Фёдорова во Владивостоке на льдине дрейфуют 50 человек. На место происшествия уже выдвинулась спасательная группа, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как сообщает пресс-служба администрации города Владивостока сегодня, 26 января, в бухте Фёдорова оторвало льдину. Заложниками ситуации стали около 50 рыбаков. В эти минуты Владивостокская городская поисково-спасательная служба проводит спасательную операцию.

На место происшествия, уточнили в мэрии, выдвинулись сотрудники муниципальной спасательной службы и аэробот «Тайфун -1000».

«Короче, на Эгершельде рыбачу, лёд оторвало. Перейти нельзя. МЧСники наверное будут нас сейчас спасать», - появилось видеосообщение на странице клуба рыболовов в Instagram.