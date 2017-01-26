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Инвестор первого приморского казино готов строить второй объект

Инвестор первого приморского казино готов строить второй объект
Вложения в проект и стройку составят 500 миллионов долларов
9 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Компания «Джи1», выступившая инвестором строительства первого казино Tigre de Cristal в интегрированном развлекательном курорте «Приморье», заявила о готовности начать строительство второго объекта в партнёрстве с корейскими соинвесторами - южнокорейской компанией Kangwon Land. На нынешний год запланирована защита дизайн-проекта будущего туристического комплекса. В него войдут до 500 гостиничных номеров, торговый центр, фуд-корт, рестораны и бары, помещения для проведения конференций и банкетов, спа-салон. На территории объекта также создадут дополнительные площади для парковки. Рассматривается возможность размещения поля для гольфа.

Казино Tigre de Cristal, об открытии которого РИА «Восток-Медиа» рассказывало подробно, к настоящему времени приняло более 316 тысяч гостей. Оно может считаться крупнейшим в России, если оценивать игорные заведения по технической оснащённости. В этот проект компания вложила более 200 миллионов долларов США. Очередной объект потребует примерно 500 миллионов долларов.

Как рассказал директор департамента туризма Константин Шестаков, успешная работа первого объекта повысила заинтересованность в сотрудничестве со стороны иностранных инвесторов. По данным компании «Джи1», с момента открытия первый комплекс посетило более 316 тысяч гостей. Ежедневно его в среднем посещает от 500 до тысячи человек.  Заполняемость отеля на 2016 год составила 57% и в основном это иностранные посетители. В течение всего года в выходные дни этот показатель достигал 69%. Исполнительный директор компании Крэйг Баллантайн сообщил, что уже с начала года туристы полностью забронировали номера в отеле на сентябрь.

 
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