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В Приморье второй ребёнок стал жертвой отравы от тараканов

В Приморье второй ребёнок стал жертвой отравы от тараканов
Следователи выясняют происхождение химиката, погубившего детей
полчаса назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В больнице в Приморье умер второй ребёнок из семьи, которая имела несчастье избавить своё жильё от тараканов. Об этом полчаса назад сообщила старший помощник руководителя краевого следственного комитета СК РФ Аврора Римская. Расследование продолжается.

«Вечером 25 января 2017 года в больнице умер 12-летний мальчик из города Артёма. Ранее сообщалось, что 19 января в квартире дома в городе Артёме обнаружено тело 5-летнего ребёнка, смерть которого наступила в результате отравления неизвестным химикатом», говорится в сообщении Следкома. По мнению следователей, отравление произошло вследствие неосторожных действий главы семейства. Накануне он принёс домой таблетки химиката и разложил в квартире для травли насекомых. Стало известно, что мужчина самовольно взял химикат на своей работе.

По факту смерти ребёнка следственное управление возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В эти дни проводятся судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства резонансного происшествия. Следствие пытается выяснить, что за химикат использовала семья при травле тараканов и почему он оказался в свободном доступе.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что на жителя Артёма, который случайно отравил всю свою семью таблетками от тараканов, завели уголовное дело. Сам глава семьи и его супруга находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

 
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Комментарии
  • Злой  (только что)

    Ну чтож. Теперь ему незачем жить. Идиот и где он только такую ядерную отраву взял придурок.



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