Врачам удалось восстановить глаз раненного в Приморье тигрёнка

У раненного в Приморье тигрёнка появился шанс вернуться в дикую природу. Операция по восстановлению его глаза прошла успешно, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Амурского филиала WWF России.

Накануне в приморском Центре реабилитации тигров и других редких животных провели операцию раненому тигрёнку, которого обнаружили около двух недель назад в Пожарском районе.

«Радует, что ситуация оказалась не такой серьёзной, как предполагалось после внешнего осмотра. Всё-таки у диких зверей достаточно сильная регенерация, а у тигров, видимо, ещё большая тяга к жизни. Самое главное, что тигрёнок отступил от опасной черты – у животного оба глаза здоровы, по всей видимости, стопроцентное зрение. Кости черепа ему вправили, теперь есть шанс, что они правильно срастутся, и у малыша будет нормальное дыхание», - прокомментировал ситуацию директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В операции принимали участие врач-офтальмолог Анатолий Верба, ветеринарный врач ПГСХА Ирина Короткова и хирург-травматолог Виктор Козлов. Руководил операцией главный ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий. Основная задача, которая стояла перед специалистами, – восстановить целостность лицевой части черепа. В результате ранения сильно пострадали глаз и носовые кости молодого хищника.

«Во время анестезии специалисты осмотрели состояние ран, провели их хирургическую обработку. Офтальмолог осмотрел глаза, взяли анализы крови и сделали новые рентгеновские снимки. В результате стало понятно, что животное в достаточно хорошем состоянии. Хирург пришёл к выводу, что кости срастаются нормально, они не сместились. Скорее всего, дополнительная операция не потребуется. Но через месяц-полтора тигрёнку сделают новый рентген, и тогда всё будет ясно», – рассказал Михаил Альшинецкий.

В результате обследования врачи пришли к выводу, что животное может со временем вернуться в дикую природу. После операции тигрёнок останется в центре реабилитации в селе Алексеевка до полного выздоровления. Сейчас он находится в карантинном блоке.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, тигрёнка нашли 13 января. Специалисты предполагают, что его подстрелил браконьер. За информацию о преступнике Центр «Амурский тигр» пообещал награду в 150 тысяч рублей. Оперировать тигрёнка собирались раньше, но консилиум 20 января решил отложить операцию – она могла ухудшить состояние зверя.



