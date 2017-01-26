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Во Владивостоке презентовали специальный выпуск почтовых открыток

Во Владивостоке презентовали специальный выпуск почтовых открыток
Тираж уникальных карточек ограничен
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Презентация специального выпуска почтовых открыток с изображениями Владивостока прошла в Приморской государственной картинной галерее. Набор выпущен небольшим тиражом – всего 5 тысяч экземпляров. При этом в Приморье останется всего 200 наборов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В четверг, 26 января, во Владивостоке прошло знаменательное событие – церемония выпуска в почтовое обращение маркированных открыток «Владивосток». В наборе - 12 карточек с изображением памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота», студенческого кампуса ДВФУ, Всероссийского детского центра «Океан», Приморской краевой картинной галереи «Центр Эрмитаж-Владивосток», санатория «Океанский», стадиона «Динамо», Русского моста, а также нескольких панорам города.

Директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко во время презентации выразила признательность «Почте России», благодаря партнёрским отношениям с которой стала возможной реализация этого проекта.

«Сегодняшнее  мероприятие уникально вдвойне. Во-первых, в галерее впервые будет проходить подписание набора открыток. Во-вторых, не перестану повторять, нам и правда есть чем гордиться. Во Владивостоке очень много знаковых и прекрасных мест, которые представляют историческую ценность и являются визитной карточкой города. Безусловно, презентация открыток - большое событие для коллекционеров. С чем я всех поздравляю», - сказала Алёна Даценко.

Набор открыток «Владивосток» выпущен тиражом 5 тысяч экземпляров. Однако в Приморье останется только 200 из них – остальные будут отправлены в Москву. Сегодня реализация наборов ещё проходит в картинной галерее. После этого стать обладателем заветных карточек можно в отделениях «Почты России». Стоимость одного набора - 312 рублей.

В церемонии подписания открыток и процедуре их гашения специальным почтовым штемпелем «Владивосток - город воинской славы» также принял участие исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Лобода. Он поздравил присутствующих с большим событием для города и посоветовал всем желающим поторопиться с их приобретением из-за ограниченного тиража.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
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