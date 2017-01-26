Приморские коммунисты атакуют Колчака

Приморские оппозиционеры выступают за демонтаж мемориальной доски Александра Колчака, установленной на здании Морского вокзала Владивостока. Соответствующее обращение на имя прокурора Приморского края Сергея Бессчасного направил член фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края Владимир Гришуков, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Памятная доска адмирала Колчака появилась на стене Морвокзала Владивостока в марте 2016 года, что сразу же вызвало дискуссию в социальных сетях. Одни заявляли о недопустимости увековечивания памяти офицера, в Гражданскую войну сотрудничавшего с интервентами, другие ссылались на то, что построенное в 1960-х здание вокзала не имеет к нему отношения. Третьи говорили, что Колчак – прежде всего гидрограф и выдающийся исследователь Арктики, а значит, его нужно помнить безотносительно Гражданской войны.

Масла в огонь подлила история с доской Колчака, появившейся в ноябре в Санкт-Петербурге на улице Большая Зеленина, где жил будущий лидер Белого движения. На днях Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил иск группы жителей к властям города. Установка доски признана незаконной, судом вынесено решение о её демонтаже.

В обращении к прокурору Приморья депутат Гришуков ссылается не только на петербургский прецедент, но и на отказ Верховного суда в 2001 году реабилитировать Колчака. Депутат указывает, что доска на Морвокзале Владивостока установлена без согласования с органами власти, просит провести прокурорскую проверку и в случае незаконности установки доски принять меры к её демонтажу.

«Считаю недопустимым и аморальным наличие в Приморском крае мемориальных табличек, посвящённых военным преступникам, по приказам которых в Сибири и на Дальнем Востоке были уничтожены десятки тысяч людей», – считает Гришуков.

На доске, напоминает РИА «Восток-Медиа», выгравированы цитаты адмирала: «Интересы государственного спокойствия требуют присутствия во Владивостоке русских войск; Владивосток есть русская крепость». По мнению инициаторов установки памятного знака, «Александр Васильевич Колчак был не только известным российским военным и политическим деятелем, но и знатным флотоводцем, учёным-океанографом и полярным исследователем. Именно поэтому для размещения памятной доски было выбрано здание Морского вокзала».



