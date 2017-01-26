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Приморские коммунисты атакуют Колчака

Приморские коммунисты атакуют Колчака
Памятная доска адмирала Колчака во Владивостоке может повторить судьбу питерской
21 минуту назад
Общество | Приморский край
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Фото: Мария Куценко/ deita.ru

Приморские оппозиционеры выступают за демонтаж мемориальной доски Александра Колчака, установленной на здании Морского вокзала Владивостока. Соответствующее обращение на имя прокурора Приморского края Сергея Бессчасного направил член фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края Владимир Гришуков, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Памятная доска адмирала Колчака появилась на стене Морвокзала Владивостока в марте 2016 года, что сразу же вызвало дискуссию в социальных сетях. Одни заявляли о недопустимости увековечивания памяти офицера, в Гражданскую войну сотрудничавшего с интервентами, другие ссылались на то, что построенное в 1960-х здание вокзала не имеет к нему отношения. Третьи говорили, что Колчак – прежде всего гидрограф и выдающийся исследователь Арктики, а значит, его нужно помнить безотносительно Гражданской войны.

Масла в огонь подлила история с доской Колчака, появившейся в ноябре в Санкт-Петербурге на улице Большая Зеленина, где жил будущий лидер Белого движения. На днях Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил иск группы жителей к властям города. Установка доски признана незаконной, судом вынесено решение о её демонтаже.

В обращении к прокурору Приморья депутат Гришуков ссылается не только на петербургский прецедент, но и на отказ Верховного суда в 2001 году реабилитировать Колчака. Депутат указывает, что доска на Морвокзале Владивостока установлена без согласования с органами власти, просит провести прокурорскую проверку и в случае незаконности установки доски принять меры к её демонтажу.

«Считаю недопустимым и аморальным наличие в Приморском крае мемориальных табличек, посвящённых военным преступникам, по приказам которых в Сибири и на Дальнем Востоке были уничтожены десятки тысяч людей», – считает Гришуков.

На доске, напоминает РИА «Восток-Медиа», выгравированы цитаты адмирала: «Интересы государственного спокойствия  требуют присутствия во Владивостоке русских войск; Владивосток есть русская крепость». По мнению инициаторов установки памятного знака, «Александр Васильевич Колчак был не только известным российским военным и политическим деятелем, но и знатным флотоводцем, учёным-океанографом и полярным исследователем. Именно поэтому для размещения памятной доски было выбрано здание Морского вокзала».


 
 
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