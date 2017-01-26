Русло реки Светлая начали углублять экскаватором

В Тернейском районе Приморья тяжёлая техника приступила к расчистке и углублению русла реки Светлая. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что этот населённый пункт наиболее сильно пострадал при тайфуне «Лайонрок» в 2016 году. В период восстановления посёлка там неоднократно бывал губернатор Приморья. Он поручил своему заместителю Евгению Вишнякову курировать ход работ по расчистке территории и местной речки, заваленной буреломом.

Вице-губернатор Евгений Вишняков провёл заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсуждались и вопросы восстановления Светлой. Как доложил представитель администрации Тернейского района, сейчас у посёлка ведутся работы на реке – экскаватор и бульдозер углубляют её дно и местами расширяют берега. Это делается для предупреждения разлива реки во время весеннего паводка. Также здесь планируется ликвидировать завалы и наносы.

Кроме этого, вице-губернатор обратил внимание на очистку посёлка от разрушенных построек, а также на завершение работ по устройству резервной скважины водоснабжения. Эту работу уже начали командированные в Светлую спасатели. Они же готовы завершить начатое.

Евгений Вишняков отметил, что местные власти практически устранились от решения проблем посёлка и его жителей. Поэтому краевому руководству приходится в ручном режиме контролировать поручения губернатора о профилактике новых подтоплений.