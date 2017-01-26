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Призывники из Приморья смогут пройти службу в Мариинском театре

Призывники из Приморья смогут пройти службу в Мариинском театре
На альтернативную службу требуются фельдшеры, рыбаки, артисты и оленеводы
только что
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Три организации в Приморье готовы принять призывников для прохождения альтернативной службы. Минтруд РФ предложил для обсуждения сотню вариантов такой службы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На этой неделе Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации опубликовало для общественного обсуждения проект приказа о профессиях, подходящих для альтернативной гражданской службы. Там же указаны организации, где призывники смогут пройти такую службу. В основном это государственные учреждения социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и искусства, которые находятся в ведении федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Всего в перечне – 104 вида работ для 3486 человек. Список включает такие профессии, как водитель, оленевод, врач, преподаватель, повар, тракторист, почтальон, няня, монтировщик сцены, рыбак прибрежного лова, артист балета и оркестра, фельдшер. При этом в прошлом году  в перечни включили 118 видов работ, профессий, должностей для 4793 призывников.

Список сформирован на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, которые предоставили сведения по вакантным рабочим местам.

В Приморье таких мест несколько: Приморская сцена Мариинского театра, «Почта России» и краевая психиатрическая больница № 1 в Уссурийске. В других регионах указаны, например, такие организации, как Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, филиал «Камчатаэронавигация», перинатальный центр в Нальчике, Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов в Карелии и государственный молодёжный ансамбль песни и танца Алтая в Барнауле.

В новом году весенний призыв начнётся 1 апреля и закончится 15 июля.

 
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