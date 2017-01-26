Приморцам покажут "Заповедное ожерелье Амура"

На этой неделе во Владивостоке откроется фотовыставка «Заповедное ожерелье Амура». Её подготовили сотрудники музея имени Арсеньева и представители WWF России в честь наступившего Года экологии (Года особо охраняемых природных территорий).

Пресc-секретарь Амурского филиала WWF России во Владивостоке Елена Старостина сообщила РИА «Восток-Медиа»: «На выставке представлены 92 фотографии из 23 федеральных заповедников и национальных парков 5 регионов бассейна реки Амур: Амурской, Еврейской автономной областей, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краёв. Выставка даёт представление о животном и растительном мире этих особо охраняемых территорий».

Открытие экспозиции запланировано на 12:00 в ближайшую пятницу, 27 января, в главном корпусе музея имени Арсеньева на Светланской, 20. На мероприятие придут представители Всемирного фонда дикой природы, администрации Приморского края и природоохранных организаций.

Желающие могут познакомиться с этими снимками до 16 апреля 2017 года.

Ещё раньше, 11 января (в День заповедников и национальных парков), такие выставки открылись в Чите, Биробиджане, городе Зея в Амурской области и четырёх городах Хабаровского края. В Приморье есть также тематические экспозиции в сёлах Красный Яр и Лазо.



