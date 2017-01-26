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Емельянов и Тихоновецкий приводят "Луч" в чувство

Емельянов и Тихоновецкий приводят "Луч" в чувство
Ещё один приморский футболист может перебраться в Премьер-лигу
только что
Спорт | Приморский край
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Фото: fcle.ru; видео - fcle.ru

Футболисты и тренеры владивостокского «Луча» накануне приступили к тренировкам на первом зимнем сборе в Белеке, Турция. Занятия продлятся до 11 февраля. Одновременно «жёлто-синие» могут потерять одного из лучших своих спортсменов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Игроки и персонал команды «Луч» после долгожданного ожидания финансового транша и несмотря на судебные передряги прилетели в Турцию. Там сейчас наблюдается «столпотворение» российских футбольных коллективов. Лучовцы готовятся к весенней части сезона под руководством старого нового наставника Константина Емельянова. Деятельное участие в занятиях принимает и ассистент главного тренера – легендарный в прошлом форвард Александр Тихоновецкий. Команде как никогда необходимо набрать нужные кондиции.

4, 7 и 10 февраля «тигры» проведут три спарринга с другими участниками учебно-тренировочных сборов, скорее всего, иностранными. Помимо 24 ранее заявленных за «Луч» футболистов на первый сбор в Турцию отправились несколько новичков, проинформировала пресс-служба клуба. Все они – воспитанники клубной академии: Илья Чечин, Олег Ветошкин, Егор Холодилов, Евгений Смирнов и Пётр Янзин. У Смирнова за плечами опыт выступления в ФК «Якутия» и «Носте». Янзин играл за «Текстильщик».

Одновременно «лучистые» могут потерять в игровых связях (или хорошо заработать) на переходе в другую команду ещё одного воспитанника приморского футбола – Алексея Грицаенко. Молодой игрок обороны проводит лучший сезон в своей карьере, «разведчики» столичного «Спартака» давно взяли его на карандаш. Впрочем, Алексей, вполне вероятно, может оказаться в другом клубе Премьер-лиги – «Амкаре». Накануне он отправился на просмотр в предсезонный лагерь пермяков.

 
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