Все детские пособия и материнский капитал в Приморье проиндексированы

В январе в Приморском крае проиндексировали все детские пособия, выплачиваемые из регионального бюджета. Соответственно увеличился и региональный материнский капитал, о котором не раз рассказывало РИА «Восток-Медиа». В этом году его размер составит 163 167 рублей, тогда как в 2016-м родители трёх и более детей при появлении на свет очередного малыша получали 155250 рублей.

Как сообщили сотрудники департамента труда и социального развития Приморского края, в бюджете на предоставление детских пособий и регионального материнского капитала на 2017 год предусмотрены средства в размере 658,3 миллиона рублей.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что региональный материнский капитал в Приморье с 2013 года увеличивался трижды, начиная со 100 тысяч рублей. Индексация его проводится по инициативе губернатора Владимира Миклушевского. Средства регионального маткапитала чаще всего используют на улучшение жилищных условий. Также выплату можно задействовать при оплате за обучение ребенка в любых образовательных учреждениях. Можно воспользоваться им для оплаты медицинских услуг, в том числе, на оплату проезда к месту лечения ребёнка и сопровождающего при наличии медицинских показаний, а также приобретение лекарств и изделий медицинского назначения по рецептам врача.

С прошлого года федеральное законодательство разрешило расходовать средства материнского капитала на нужды семей с детьми-инвалидами. В феврале Приморский край поддержал эту инициативу и распространил на региональную выплату. Изменения законодательства касаются как родных, так и усыновлённых детей с ограниченными возможностями.