В Находке стартовали "уроки доброты"

На этой неделе в нескольких находкинских школах стартовали «уроки доброты» в рамках акций «Требуются люди для добрых дел» и «Мы в ответе за тех, кого приручили». Волонтёры интернет-сообщества помощи бездомным животным приходят в гости к ученикам младших классов и рассказывают о том, как кошки и собаки попадают на улицы и как им можно помочь, даже если в городе нет приюта для животных.

«После проведения встреч наших волонтёров в школе № 2, в рамках организованной ими предновогодней акции «Требуются люди для добрых дел», ребята собрали и передали на этой неделе в наш фонд корма для бездомных животных. Буквально вчера мы провели в гимназии № 1 встречу с волонтёрами фонда и школьниками младших классов. Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» — это не просто общение с волонтёрами и их питомцами, но и вполне серьёзная информация. Во время таких уроков гуманизма дети сами рассказывают о своих добрых делах по отношению к бездомным животным. Одна из школьниц рассказала своим одноклассникам о том, что они с мамой взяли себе бездомную собачку Фросю из нашего фонда. Мы стараемся решать проблему бездомных животных через воспитание детей и объяснить ребятам, что нельзя выбрасывать животных на улицу. Мы верим в то, что такие встречи в школах Находки помогут сократить число брошенных питомцев», — считает руководитель благотворительного фонда «Кот и пёс» Елена Чугунова.

В субботу в гимназии № 1 пройдёт благотворительная ярмарка детских поделок. Все вырученные за свои работы средства школьники гимназии пожертвуют на помощь несчастным выброшенным на улицу животным.



