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За год производство молока в Приморье увеличилось на 1200 литров

За год производство молока в Приморье увеличилось на 1200 литров
Кроме того на 2 % выросло поголовье крупного рогатого скота
только что
Экономика | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Специалисты департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края подвели итоги производства сельскохозяйственной продукции за 2016 год и сравнили их с показателями предыдущего года. Выяснилось, что в крае на 1 % увеличилось  производство молока и на 2 % возросло поголовье крупного рогатого скота. Всего за последние 5 лет приморским сельхозпроизводителям удалось увеличить производство молока на 15%.

В 2016 году коровы приморских агропредприятий и ферм дали 124,7 тысячи литров молока, что на 1200 литров больше позапрошлогоднего уровня. На сегодняшний день в крае насчитывается более 66 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 32 766 коров.

В нынешнем году на производство продукции животноводства в краевой бюджет заложено 168,4 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский отмечал приоритетность поддержки местных производителей – это стратегическая задача в обеспечении продовольственной безопасности региона.

«С развитием местного производства краевой бюджет получает дополнительные налоги, а жители края – свежую и недорогую продукцию за счёт сокращения транспортных расходов. Необходимо увеличивать количество приморской продукции на прилавках. Для этого мы успешно реализуем краевую программу поддержки сельского хозяйства», – высказался глава региона.

 
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