Во Владивостоке спасли сову с сотрясением мозга

Зоопарк, приютивший её и других птиц, просит помощи у горожан

Сотрудники одного из приморских зоопарков пытаются выходить сову с сотрясением и других птиц. От жителей Владивостока просят помощи живым кормом и мелкой рыбой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С начала января 2017 года в зоопарк «Садгород» для реабилитации поступили длиннохвостая неясыть, канюк и летучая мышь. Как рассказала заместитель директора учреждения Алёна Асновина, сова получила сотрясение. «Скорее всего она ударилась об окно. Канюк - это хищная птица из семейства ястребиных - найден у обочины дороги, сильно истощён. Ястребиная сова - очень редкий вид сов - также найдена людьми в голодном состоянии. Летучая мышь залетела в квартиру», - добавила Алёна.

Сейчас птицы нуждаются в помощи. Всего на реабилитации находятся три совы, три канюка, три летучие мыши. «Кто-то попадает в бочку с мазутом, кто-то не смог найти себе пищи, кто-то получил травму. Птиц всех лечим, кормим и весной выпустим обратно в природу. Как только сойдёт первый снег и легче станет ловить мышей», - объяснила сотрудница зоопарка.

От гостей учреждения и горожан зоопарк «Садгород» готов принять любую помощь для птиц. Прежде всего, необходимы живой корм, мясо, мелкая рыба - писуч, мойва, корюшка.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Владивостока находят на территории города ослабевших от голода птиц. Сильные морозы и городская среда мешают им охотиться. Только за последнюю неделю горожане принесли в зоопарк «Садгород» сразу трёх ослабевших от голода птиц. Среди них – канюк, длиннохвостая неясыть и редкая ястребиная сова.

Истощённых птиц сначала содержат в тепле, а после того, как они набирают вес, переводят на свежий воздух. Специалисты следят за ними до потепления, после чего убеждаются, что хищники могут охотиться сами, и выпускают их на волю.















