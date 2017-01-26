Ночью во Владивостоке загорелось общежитие

Владивостокским пожарным подразделениям удалось потушить пожар в одном из местных общежитий. Возгорание началось в подвале, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня ночью во Владивостоке загорелось пятиэтажное общежитие на улице Станюковича. Информация о возгорании поступила на пульт городской пожарной охраны в 00:05.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали к месту вызова. По прибытии первых пожарных расчётов выяснилось, что горит мусор в подвальном помещении», - рассказали в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС России.

Ещё до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 85 человек. Огнеборцы сформировали три звена газодымозащитной службы для обследования задымленных помещений. Локализовать возгорание на 25 квадратных метрах удалось в половине первого ночи, полностью ликвидировать пожар – в 2 часа ночи.

Во время происшествия обошлось без погибших и пострадавших. После проветривания подъезда жильцы вернулись в свои квартиры. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара, виновных и сумму материального ущерба. На месте происшествия продолжают работать сотрудники органов надзорной деятельности МЧС России и оперативно-следственная группа.

Всего в ликвидации пожара участвовали 42 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России - 31 человек и 8 единиц техники.